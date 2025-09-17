INU (INU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00589313$ 0.00589313 $ 0.00589313 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.33% Perubahan Harga (1D) -0.38% Perubahan Harga (7D) +2.46% Perubahan Harga (7D) +2.46%

INU (INU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, INU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INU sepanjang masa ialah $ 0.00589313, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, INU telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, -0.38% dalam 24 jam dan +2.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

INU (INU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 77.36K$ 77.36K $ 77.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 77.36K$ 77.36K $ 77.36K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,878,495.86 999,878,495.86 999,878,495.86

Had Pasaran semasa INU ialah $ 77.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INU ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999878495.86. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.36K.