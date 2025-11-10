Inu Hariko Harga Hari Ini

Harga langsung Inu Hariko (HARIKO) hari ini ialah --, dengan 8.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HARIKO kepada USD penukaran adalah -- setiap HARIKO.

Inu Hariko kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 67,446, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B HARIKO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HARIKO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, HARIKO dipindahkan +1.34% dalam sejam terakhir dan -44.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Inu Hariko (HARIKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 67.45K$ 67.45K $ 67.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 67.45K$ 67.45K $ 67.45K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Inu Hariko ialah $ 67.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HARIKO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.45K.