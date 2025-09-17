Inu Inu (INUINU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.63% Perubahan Harga (1D) +7.96% Perubahan Harga (7D) +12.52% Perubahan Harga (7D) +12.52%

Inu Inu (INUINU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, INUINU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INUINU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, INUINU telah berubah sebanyak +0.63% sejak sejam yang lalu, +7.96% dalam 24 jam dan +12.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Inu Inu (INUINU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 523.89K$ 523.89K $ 523.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 523.89K$ 523.89K $ 523.89K Bekalan Peredaran 465.00T 465.00T 465.00T Jumlah Bekalan 465,000,000,000,000.9 465,000,000,000,000.9 465,000,000,000,000.9

Had Pasaran semasa Inu Inu ialah $ 523.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INUINU ialah 465.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 465000000000000.9. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 523.89K.