Harga Inuki langsung hari ini ialah 0 USD.INUKI modal pasaran ialah 7,037.01 USD. Jejaki masa nyata INUKI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Inuki langsung hari ini ialah 0 USD.INUKI modal pasaran ialah 7,037.01 USD. Jejaki masa nyata INUKI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai INUKI

Maklumat Harga INUKI

Apakah INUKI

Laman Web Rasmi INUKI

Tokenomik INUKI

Ramalan Harga INUKI

Inuki Logo

Inuki Harga (INUKI)

Tidak tersenarai

1 INUKI ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Inuki (INUKI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:24:57 (UTC+8)

Inuki Harga Hari Ini

Harga langsung Inuki (INUKI) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INUKI kepada USD penukaran adalah -- setiap INUKI.

Inuki kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,037.01, dengan bekalan edaran sebanyak 999.78M INUKI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INUKI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, INUKI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Inuki (INUKI) Maklumat Pasaran

$ 7.04K
$ 7.04K$ 7.04K

--
----

$ 7.04K
$ 7.04K$ 7.04K

999.78M
999.78M 999.78M

999,776,937.543792
999,776,937.543792 999,776,937.543792

Had Pasaran semasa Inuki ialah $ 7.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INUKI ialah 999.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999776937.543792. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.04K.

Inuki Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-14.62%

-14.62%

Inuki (INUKI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Inuki kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Inuki kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Inuki kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Inuki kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-25.49%
60 Hari$ 0-40.63%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Inuki

Inuki (INUKI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran INUKI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Inuki (INUKI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Inuki berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu Inuki (INUKI)

The Lucky Shiba from East China is a meme token born with serenity and style deployed with love on @BONKDOTFUN. This small-eyed, big-bagged Shiba doesn’t chase charts it meditates before mooning. Fusing Eastern meme aesthetics with Solana degen culture, it’s calm, chaotic, and full of charm. With community-driven energy, unique branding, and playful minimalism, Lucky Shiba stands out as a symbol of silent strength and surprising fortune. The moon is inevitable but only after meditation.

Inuki (INUKI) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Inuki

Berapakah nilai 1 Inuki pada tahun 2030?
Jika Inuki berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Inuki berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:24:57 (UTC+8)

Inuki (INUKI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

