Inuki Harga Hari Ini

Harga langsung Inuki (INUKI) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INUKI kepada USD penukaran adalah -- setiap INUKI.

Inuki kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,037.01, dengan bekalan edaran sebanyak 999.78M INUKI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INUKI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, INUKI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Inuki (INUKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K Bekalan Peredaran 999.78M 999.78M 999.78M Jumlah Bekalan 999,776,937.543792 999,776,937.543792 999,776,937.543792

Had Pasaran semasa Inuki ialah $ 7.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INUKI ialah 999.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999776937.543792. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.04K.