Invariant Harga Hari Ini

Harga langsung Invariant (INVT) hari ini ialah --, dengan 4.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INVT kepada USD penukaran adalah -- setiap INVT.

Invariant kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 33,275, dengan bekalan edaran sebanyak 39.56M INVT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INVT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00238396, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, INVT dipindahkan -2.32% dalam sejam terakhir dan -21.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Invariant (INVT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.28K$ 33.28K $ 33.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 151.39K$ 151.39K $ 151.39K Bekalan Peredaran 39.56M 39.56M 39.56M Jumlah Bekalan 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

Had Pasaran semasa Invariant ialah $ 33.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INVT ialah 39.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 180000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 151.39K.