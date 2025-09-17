Investin (IVN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.005341 $ 0.005341 $ 0.005341 24J Rendah $ 0.0058797 $ 0.0058797 $ 0.0058797 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.005341$ 0.005341 $ 0.005341 24J Tinggi $ 0.0058797$ 0.0058797 $ 0.0058797 Sepanjang Masa $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 Harga Terendah $ 0.00162624$ 0.00162624 $ 0.00162624 Perubahan Harga (1J) +0.78% Perubahan Harga (1D) -7.69% Perubahan Harga (7D) -92.58% Perubahan Harga (7D) -92.58%

Investin (IVN) harga masa nyata ialah $0.00541742. Sepanjang 24 jam yang lalu, IVN didagangkan antara $ 0.005341 rendah dan $ 0.0058797 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IVN sepanjang masa ialah $ 2.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00162624.

Dari segi prestasi jangka pendek, IVN telah berubah sebanyak +0.78% sejak sejam yang lalu, -7.69% dalam 24 jam dan -92.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Investin (IVN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.87K$ 15.87K $ 15.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.76K$ 48.76K $ 48.76K Bekalan Peredaran 2.93M 2.93M 2.93M Jumlah Bekalan 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0

Had Pasaran semasa Investin ialah $ 15.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IVN ialah 2.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.76K.