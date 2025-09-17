INVITE Token (INVITE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00220922 $ 0.00220922 $ 0.00220922 24J Rendah $ 0.00226616 $ 0.00226616 $ 0.00226616 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00220922$ 0.00220922 $ 0.00220922 24J Tinggi $ 0.00226616$ 0.00226616 $ 0.00226616 Sepanjang Masa $ 0.0154728$ 0.0154728 $ 0.0154728 Harga Terendah $ 0.00149508$ 0.00149508 $ 0.00149508 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) -1.04% Perubahan Harga (7D) +0.62% Perubahan Harga (7D) +0.62%

INVITE Token (INVITE) harga masa nyata ialah $0.00222569. Sepanjang 24 jam yang lalu, INVITE didagangkan antara $ 0.00220922 rendah dan $ 0.00226616 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INVITE sepanjang masa ialah $ 0.0154728, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00149508.

Dari segi prestasi jangka pendek, INVITE telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -1.04% dalam 24 jam dan +0.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

INVITE Token (INVITE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 111.24K$ 111.24K $ 111.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Bekalan Peredaran 50.00M 50.00M 50.00M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa INVITE Token ialah $ 111.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INVITE ialah 50.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.11M.