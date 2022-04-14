Tokenomik INX Token (INX)
INX Token (INX) Maklumat
The first SEC-registered security token to IPO on the blockchain. The INX Token has both security and utility characteristics. As a security, token holders receive an annual 40% distribution of any positive net operating cash flow. As utility tokens will be used to pay for trading fees on the crypto trading platform.
The public offering of the INX Token was registered under the Securities Act of 1933 and, in such registration, the INX Token is deemed to be an “equity security” under relevant SEC rules and regulations. The company’s Full F-1 prospectus and periodic reports are publicly available on the SEC’s system, and on the company’s website, in accordance with US federal securities laws.
INX Token (INX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk INX Token (INX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik INX Token (INX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik INX Token (INX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token INX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token INX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik INX, terokai INX harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.