Tokenomik IOI Token (IOI)
IOI Token (IOI) Maklumat
IOI Token is revolutionizing the gaming world by incorporating the latest in blockchain technology. This token is designed to enhance gaming experiences, offering players unique rewards and opportunities. Participants can earn IOI Tokens by engaging in various gaming activities, reaching milestones, and showcasing their skills. These tokens can be used within the gaming ecosystem for exclusive access to in-game items, unlocking new levels, or trading in the marketplace. Emphasizing the integration of NFTs, IOI Token allows gamers to acquire, trade, and collect unique digital assets. These NFTs represent rare and valuable in-game items, enriching the gaming experience with a sense of ownership and exclusivity. Initially focused on Trade Race Manager racing games, IOI Token has expanded its scope to include a broader range of casual games. These new offerings, developed using Unreal Engine 5, include engaging and entertaining mobile games. IOI Token also offers staking options with attractive APY. Through staking, users can earn returns on their investment, further motivating their participation in the gaming ecosystem and attracting more traders to the market. Moreover, IOI Token holders have the opportunity to play a role in its governance. Token holders can participate in DAO voting, allowing them to share their views and influence key decisions in the gaming world. This involvement not only lets them benefit from the token's value appreciation but also empowers them to shape the future of gaming.
IOI Token (IOI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk IOI Token (IOI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik IOI Token (IOI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik IOI Token (IOI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token IOI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token IOI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik IOI, terokai IOI harga langsung token!
IOI Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju IOI? Halaman ramalan harga IOI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
