Ion (ION) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 68.76 $ 68.76 $ 68.76 24J Rendah $ 71.23 $ 71.23 $ 71.23 24J Tinggi 24J Rendah $ 68.76$ 68.76 $ 68.76 24J Tinggi $ 71.23$ 71.23 $ 71.23 Sepanjang Masa $ 22,355$ 22,355 $ 22,355 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) +2.23% Perubahan Harga (7D) -9.09% Perubahan Harga (7D) -9.09%

Ion (ION) harga masa nyata ialah $70.96. Sepanjang 24 jam yang lalu, ION didagangkan antara $ 68.76 rendah dan $ 71.23 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ION sepanjang masa ialah $ 22,355, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ION telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +2.23% dalam 24 jam dan -9.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ion (ION) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Bekalan Peredaran 21.29K 21.29K 21.29K Jumlah Bekalan 21,294.0 21,294.0 21,294.0

Had Pasaran semasa Ion ialah $ 1.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ION ialah 21.29K, dengan jumlah bekalan sebanyak 21294.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.51M.