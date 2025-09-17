Ionic Protocol (ION) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.069396$ 0.069396 $ 0.069396 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -4.85% Perubahan Harga (1D) -6.84% Perubahan Harga (7D) -9.60% Perubahan Harga (7D) -9.60%

Ionic Protocol (ION) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ION didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ION sepanjang masa ialah $ 0.069396, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ION telah berubah sebanyak -4.85% sejak sejam yang lalu, -6.84% dalam 24 jam dan -9.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ionic Protocol (ION) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.54K$ 97.54K $ 97.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 323.44K$ 323.44K $ 323.44K Bekalan Peredaran 301.58M 301.58M 301.58M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ionic Protocol ialah $ 97.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ION ialah 301.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 323.44K.