iOQ Wallet Harga Hari Ini

Harga langsung iOQ Wallet (IOQ WALLET) hari ini ialah $ 0.00077468, dengan 1.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IOQ WALLET kepada USD penukaran adalah $ 0.00077468 setiap IOQ WALLET.

iOQ Wallet kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 766,791, dengan bekalan edaran sebanyak 989.82M IOQ WALLET. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IOQ WALLET didagangkan antara $ 0.00076045 (rendah) dan $ 0.00078284 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00239233, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00047586.

Dalam prestasi jangka pendek, IOQ WALLET dipindahkan -0.05% dalam sejam terakhir dan -13.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

iOQ Wallet (IOQ WALLET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 766.79K$ 766.79K $ 766.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 766.79K$ 766.79K $ 766.79K Bekalan Peredaran 989.82M 989.82M 989.82M Jumlah Bekalan 989,816,391.5140394 989,816,391.5140394 989,816,391.5140394

Had Pasaran semasa iOQ Wallet ialah $ 766.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IOQ WALLET ialah 989.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989816391.5140394. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 766.79K.