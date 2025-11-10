Tokenomik iOQ Wallet (IOQ WALLET)

Lihat cerapan utama tentang iOQ Wallet (IOQ WALLET), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:11:15 (UTC+8)
iOQ Wallet (IOQ WALLET) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk iOQ Wallet (IOQ WALLET), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 795.01K
Jumlah Bekalan:
$ 989.82M
Bekalan Edaran:
$ 989.82M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 795.01K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00239233
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00080319
iOQ Wallet (IOQ WALLET) Maklumat

iOQ is a secure, intelligent, non-custodial web wallet built for the next era of decentralized finance and digital identity. Powered by advanced AI, it delivers seamless multi-chain compatibility, enabling users to manage assets, NFTs, and DeFi activities with ease. With future-ready cryptography, it ensures top-tier security, privacy, and resilience. Designed for both beginners and experts, iOQ combines cutting-edge technology with an intuitive interface, offering features like AI-driven insights, cross-chain transactions, and integrated DeFi tools, empowering users to stay ahead in the fast-evolving Web3 landscape. Many more innovative features are on the way.

Laman Web Rasmi:
https://ioq.app/

Tokenomik iOQ Wallet (IOQ WALLET): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik iOQ Wallet (IOQ WALLET) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token IOQ WALLET yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token IOQ WALLET yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik IOQ WALLET, terokai IOQ WALLET harga langsung token!

IOQ WALLET Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju IOQ WALLET? Halaman ramalan harga IOQ WALLET kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

