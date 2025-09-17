iota (SN9) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5.82 $ 5.82 $ 5.82 24J Rendah $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 24J Tinggi 24J Rendah $ 5.82$ 5.82 $ 5.82 24J Tinggi $ 5.95$ 5.95 $ 5.95 Sepanjang Masa $ 20.55$ 20.55 $ 20.55 Harga Terendah $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 Perubahan Harga (1J) -0.43% Perubahan Harga (1D) -1.16% Perubahan Harga (7D) -1.19% Perubahan Harga (7D) -1.19%

iota (SN9) harga masa nyata ialah $5.85. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN9 didagangkan antara $ 5.82 rendah dan $ 5.95 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN9 sepanjang masa ialah $ 20.55, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 5.61.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN9 telah berubah sebanyak -0.43% sejak sejam yang lalu, -1.16% dalam 24 jam dan -1.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

iota (SN9) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.92M$ 13.92M $ 13.92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.92M$ 13.92M $ 13.92M Bekalan Peredaran 2.38M 2.38M 2.38M Jumlah Bekalan 2,375,211.614109931 2,375,211.614109931 2,375,211.614109931

Had Pasaran semasa iota ialah $ 13.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN9 ialah 2.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2375211.614109931. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.92M.