Harga langsung IoTAI (IOTAI) hari ini ialah $ 0.00819454, dengan 9.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IOTAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00819454 setiap IOTAI.

IoTAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 820,173, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M IOTAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IOTAI didagangkan antara $ 0.00741317 (rendah) dan $ 0.00828359 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04887246, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00293688.

Dalam prestasi jangka pendek, IOTAI dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -12.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

IoTAI (IOTAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 820.17K$ 820.17K $ 820.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 820.17K$ 820.17K $ 820.17K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa IoTAI ialah $ 820.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IOTAI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 820.17K.