Iron Bank Logo

Iron Bank Harga (IB)

Tidak tersenarai

1 IB ke USD Harga Langsung:

$0.517527
$0.517527$0.517527
+4.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Iron Bank (IB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:07:39 (UTC+8)

Iron Bank (IB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.494475
$ 0.494475
24J Rendah
$ 0.521207
$ 0.521207
24J Tinggi

$ 0.494475
$ 0.494475

$ 0.521207
$ 0.521207

$ 253.73
$ 253.73

$ 0.181869
$ 0.181869

-0.13%

+4.66%

+7.05%

+7.05%

Iron Bank (IB) harga masa nyata ialah $0.517527. Sepanjang 24 jam yang lalu, IB didagangkan antara $ 0.494475 rendah dan $ 0.521207 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IB sepanjang masa ialah $ 253.73, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.181869.

Dari segi prestasi jangka pendek, IB telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, +4.66% dalam 24 jam dan +7.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Iron Bank (IB) Maklumat Pasaran

$ 97.68K
$ 97.68K

--
--

$ 3.76M
$ 3.76M

189.84K
189.84K

7,311,366.0
7,311,366.0

Had Pasaran semasa Iron Bank ialah $ 97.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IB ialah 189.84K, dengan jumlah bekalan sebanyak 7311366.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.76M.

Iron Bank (IB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Iron Bank kepada USD adalah $ +0.02305283.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Iron Bank kepada USD adalah $ +0.0357533527.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Iron Bank kepada USD adalah $ +0.1383178369.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Iron Bank kepada USD adalah $ +0.2200858398093644.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02305283+4.66%
30 Hari$ +0.0357533527+6.91%
60 Hari$ +0.1383178369+26.73%
90 Hari$ +0.2200858398093644+73.99%

Apakah itu Iron Bank (IB)

Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets.

Iron Bank (IB) Sumber

Laman Web Rasmi

Iron Bank Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Iron Bank (IB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Iron Bank (IB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Iron Bank.

Semak Iron Bank ramalan harga sekarang!

IB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Iron Bank (IB)

Memahami tokenomik Iron Bank (IB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Iron Bank (IB)

Berapakah nilai Iron Bank (IB) hari ini?
Harga langsung IB dalam USD ialah 0.517527 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IB ke USD?
Harga semasa IB ke USD ialah $ 0.517527. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Iron Bank?
Had pasaran untuk IB ialah $ 97.68K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IB?
Bekalan edaran IB ialah 189.84K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IB?
IB mencapai harga ATH sebanyak 253.73 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IB?
IB melihat harga ATL sebanyak 0.181869 USD.
Berapakah jumlah dagangan IB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IBialah -- USD.
Adakah IB akan naik lebih tinggi tahun ini?
IB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:07:39 (UTC+8)

Iron Bank (IB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

