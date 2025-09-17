Iron Bank (IB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.494475 $ 0.494475 $ 0.494475 24J Rendah $ 0.521207 $ 0.521207 $ 0.521207 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.494475$ 0.494475 $ 0.494475 24J Tinggi $ 0.521207$ 0.521207 $ 0.521207 Sepanjang Masa $ 253.73$ 253.73 $ 253.73 Harga Terendah $ 0.181869$ 0.181869 $ 0.181869 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) +4.66% Perubahan Harga (7D) +7.05% Perubahan Harga (7D) +7.05%

Iron Bank (IB) harga masa nyata ialah $0.517527. Sepanjang 24 jam yang lalu, IB didagangkan antara $ 0.494475 rendah dan $ 0.521207 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IB sepanjang masa ialah $ 253.73, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.181869.

Dari segi prestasi jangka pendek, IB telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, +4.66% dalam 24 jam dan +7.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Iron Bank (IB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.68K$ 97.68K $ 97.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Bekalan Peredaran 189.84K 189.84K 189.84K Jumlah Bekalan 7,311,366.0 7,311,366.0 7,311,366.0

Had Pasaran semasa Iron Bank ialah $ 97.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IB ialah 189.84K, dengan jumlah bekalan sebanyak 7311366.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.76M.