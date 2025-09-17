Iron Bank EUR (IBEUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.690585 24J Tinggi $ 0.705209 Sepanjang Masa $ 1.77 Harga Terendah $ 0.00993562 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.41% Perubahan Harga (7D) -8.22%

Iron Bank EUR (IBEUR) harga masa nyata ialah $0.700033. Sepanjang 24 jam yang lalu, IBEUR didagangkan antara $ 0.690585 rendah dan $ 0.705209 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IBEUR sepanjang masa ialah $ 1.77, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00993562.

Dari segi prestasi jangka pendek, IBEUR telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.41% dalam 24 jam dan -8.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Iron Bank EUR (IBEUR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.10M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.10M Bekalan Peredaran 3.00M Jumlah Bekalan 3,000,000.0

Had Pasaran semasa Iron Bank EUR ialah $ 2.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IBEUR ialah 3.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.10M.