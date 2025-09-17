Ironclad USD (IUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Harga Terendah $ 0.072435$ 0.072435 $ 0.072435 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Ironclad USD (IUSD) harga masa nyata ialah $0.074143. Sepanjang 24 jam yang lalu, IUSD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IUSD sepanjang masa ialah $ 1.057, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.072435.

Dari segi prestasi jangka pendek, IUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ironclad USD (IUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.71K$ 27.71K $ 27.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.71K$ 27.71K $ 27.71K Bekalan Peredaran 373.71K 373.71K 373.71K Jumlah Bekalan 373,712.1025624301 373,712.1025624301 373,712.1025624301

Had Pasaran semasa Ironclad USD ialah $ 27.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IUSD ialah 373.71K, dengan jumlah bekalan sebanyak 373712.1025624301. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.71K.