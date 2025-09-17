Isaac X (ISAACX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00437711$ 0.00437711 $ 0.00437711 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) +0.63% Perubahan Harga (7D) -21.45% Perubahan Harga (7D) -21.45%

Isaac X (ISAACX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ISAACX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ISAACX sepanjang masa ialah $ 0.00437711, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ISAACX telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +0.63% dalam 24 jam dan -21.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Isaac X (ISAACX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 138.20K$ 138.20K $ 138.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 188.72K$ 188.72K $ 188.72K Bekalan Peredaran 732.26M 732.26M 732.26M Jumlah Bekalan 999,946,341.729967 999,946,341.729967 999,946,341.729967

Had Pasaran semasa Isaac X ialah $ 138.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ISAACX ialah 732.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999946341.729967. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 188.72K.