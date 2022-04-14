Tokenomik Isaac X (ISAACX)

Lihat cerapan utama tentang Isaac X (ISAACX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Isaac X (ISAACX) Maklumat

Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents.

Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles.

Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens.

Laman Web Rasmi:
https://www.isaacx.ai

Isaac X (ISAACX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Isaac X (ISAACX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 140.05K
Jumlah Bekalan:
$ 999.95M
Bekalan Edaran:
$ 732.26M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 191.25K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00437711
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00018169
Harga Semasa:
$ 0.00019126
Tokenomik Isaac X (ISAACX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Isaac X (ISAACX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ISAACX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ISAACX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ISAACX, terokai ISAACX harga langsung token!

ISAACX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ISAACX? Halaman ramalan harga ISAACX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.