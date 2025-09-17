Ishi (ISHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.43% Perubahan Harga (1D) +0.84% Perubahan Harga (7D) -0.09% Perubahan Harga (7D) -0.09%

Ishi (ISHI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ISHI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ISHI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ISHI telah berubah sebanyak +0.43% sejak sejam yang lalu, +0.84% dalam 24 jam dan -0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ishi (ISHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.14K$ 76.14K $ 76.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 76.14K$ 76.14K $ 76.14K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Ishi ialah $ 76.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ISHI ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.14K.