Islamic Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Islamic Coin (ISLM) hari ini ialah $ 0.01720594, dengan 0.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ISLM kepada USD penukaran adalah $ 0.01720594 setiap ISLM.

Islamic Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 38,243,198, dengan bekalan edaran sebanyak 2.23B ISLM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ISLM didagangkan antara $ 0.01715019 (rendah) dan $ 0.01738864 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.303274, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01665401.

Dalam prestasi jangka pendek, ISLM dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan +2.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Islamic Coin (ISLM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.24M$ 38.24M $ 38.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 347.92M$ 347.92M $ 347.92M Bekalan Peredaran 2.23B 2.23B 2.23B Jumlah Bekalan 20,243,334,511.31946 20,243,334,511.31946 20,243,334,511.31946

Had Pasaran semasa Islamic Coin ialah $ 38.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ISLM ialah 2.23B, dengan jumlah bekalan sebanyak 20243334511.31946. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 347.92M.