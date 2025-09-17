Islander (ISA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00595384$ 0.00595384 $ 0.00595384 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.27% Perubahan Harga (1D) -2.59% Perubahan Harga (7D) +32.36% Perubahan Harga (7D) +32.36%

Islander (ISA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ISA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ISA sepanjang masa ialah $ 0.00595384, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ISA telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, -2.59% dalam 24 jam dan +32.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Islander (ISA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 923.55$ 923.55 $ 923.55 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Bekalan Peredaran 2.00B 2.00B 2.00B Jumlah Bekalan 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Islander ialah $ 923.55, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ISA ialah 2.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 15000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.93K.