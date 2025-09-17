Lagi Mengenai ISTAR

Maklumat Harga ISTAR

Laman Web Rasmi ISTAR

Tokenomik ISTAR

Ramalan Harga ISTAR

ISTARAI by Virtuals Harga (ISTAR)

Tidak tersenarai

1 ISTAR ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.20%1D
USD
ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:07:54 (UTC+8)

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002477
$ 0.00002477$ 0.00002477
24J Rendah
$ 0.00002558
$ 0.00002558$ 0.00002558
24J Tinggi

$ 0.00002477
$ 0.00002477$ 0.00002477

$ 0.00002558
$ 0.00002558$ 0.00002558

$ 0.00071007
$ 0.00071007$ 0.00071007

$ 0.00002125
$ 0.00002125$ 0.00002125

-0.39%

-1.26%

-8.21%

-8.21%

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) harga masa nyata ialah $0.00002481. Sepanjang 24 jam yang lalu, ISTAR didagangkan antara $ 0.00002477 rendah dan $ 0.00002558 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ISTAR sepanjang masa ialah $ 0.00071007, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002125.

Dari segi prestasi jangka pendek, ISTAR telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, -1.26% dalam 24 jam dan -8.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Maklumat Pasaran

$ 24.74K
$ 24.74K$ 24.74K

--
----

$ 24.74K
$ 24.74K$ 24.74K

995.92M
995.92M 995.92M

995,923,133.4727906
995,923,133.4727906 995,923,133.4727906

Had Pasaran semasa ISTARAI by Virtuals ialah $ 24.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ISTAR ialah 995.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995923133.4727906. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.74K.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ISTARAI by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ISTARAI by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0000030190.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ISTARAI by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0000094888.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ISTARAI by Virtuals kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.26%
30 Hari$ -0.0000030190-12.16%
60 Hari$ -0.0000094888-38.24%
90 Hari$ 0--

Apakah itu ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Sumber

Laman Web Rasmi

ISTARAI by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ISTARAI by Virtuals (ISTAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ISTARAI by Virtuals (ISTAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ISTARAI by Virtuals.

Semak ISTARAI by Virtuals ramalan harga sekarang!

ISTAR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

Memahami tokenomik ISTARAI by Virtuals (ISTAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ISTAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

Berapakah nilai ISTARAI by Virtuals (ISTAR) hari ini?
Harga langsung ISTAR dalam USD ialah 0.00002481 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ISTAR ke USD?
Harga semasa ISTAR ke USD ialah $ 0.00002481. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ISTARAI by Virtuals?
Had pasaran untuk ISTAR ialah $ 24.74K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ISTAR?
Bekalan edaran ISTAR ialah 995.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ISTAR?
ISTAR mencapai harga ATH sebanyak 0.00071007 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ISTAR?
ISTAR melihat harga ATL sebanyak 0.00002125 USD.
Berapakah jumlah dagangan ISTAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ISTARialah -- USD.
Adakah ISTAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
ISTAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ISTARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:07:54 (UTC+8)

