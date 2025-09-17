ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002477 $ 0.00002477 $ 0.00002477 24J Rendah $ 0.00002558 $ 0.00002558 $ 0.00002558 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002477$ 0.00002477 $ 0.00002477 24J Tinggi $ 0.00002558$ 0.00002558 $ 0.00002558 Sepanjang Masa $ 0.00071007$ 0.00071007 $ 0.00071007 Harga Terendah $ 0.00002125$ 0.00002125 $ 0.00002125 Perubahan Harga (1J) -0.39% Perubahan Harga (1D) -1.26% Perubahan Harga (7D) -8.21% Perubahan Harga (7D) -8.21%

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) harga masa nyata ialah $0.00002481. Sepanjang 24 jam yang lalu, ISTAR didagangkan antara $ 0.00002477 rendah dan $ 0.00002558 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ISTAR sepanjang masa ialah $ 0.00071007, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002125.

Dari segi prestasi jangka pendek, ISTAR telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, -1.26% dalam 24 jam dan -8.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K Bekalan Peredaran 995.92M 995.92M 995.92M Jumlah Bekalan 995,923,133.4727906 995,923,133.4727906 995,923,133.4727906

Had Pasaran semasa ISTARAI by Virtuals ialah $ 24.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ISTAR ialah 995.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995923133.4727906. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.74K.