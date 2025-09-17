Italian Brainrot (ITALIANROT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00188517 24J Tinggi $ 0.0022508 Sepanjang Masa $ 0.01537498 Harga Terendah $ 0.00106211 Perubahan Harga (1J) -2.73% Perubahan Harga (1D) -2.40% Perubahan Harga (7D) -11.14%

Italian Brainrot (ITALIANROT) harga masa nyata ialah $0.00200352. Sepanjang 24 jam yang lalu, ITALIANROT didagangkan antara $ 0.00188517 rendah dan $ 0.0022508 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ITALIANROT sepanjang masa ialah $ 0.01537498, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00106211.

Dari segi prestasi jangka pendek, ITALIANROT telah berubah sebanyak -2.73% sejak sejam yang lalu, -2.40% dalam 24 jam dan -11.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.06M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.06M Bekalan Peredaran 999.81M Jumlah Bekalan 999,809,635.205999

Had Pasaran semasa Italian Brainrot ialah $ 2.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ITALIANROT ialah 999.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999809635.205999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.06M.