Italian Coin (ITA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00107245$ 0.00107245 $ 0.00107245 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.38% Perubahan Harga (1D) -2.26% Perubahan Harga (7D) -24.54% Perubahan Harga (7D) -24.54%

Italian Coin (ITA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ITA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ITA sepanjang masa ialah $ 0.00107245, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ITA telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, -2.26% dalam 24 jam dan -24.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Italian Coin (ITA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.21K$ 43.21K $ 43.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.21K$ 43.21K $ 43.21K Bekalan Peredaran 999.64M 999.64M 999.64M Jumlah Bekalan 999,636,899.0 999,636,899.0 999,636,899.0

Had Pasaran semasa Italian Coin ialah $ 43.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ITA ialah 999.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999636899.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.21K.