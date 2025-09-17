Italian National Football Team Fan Token (ITA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.327796 24J Tinggi $ 0.337762 Sepanjang Masa $ 4.78 Harga Terendah $ 0.243088 Perubahan Harga (1J) -0.45% Perubahan Harga (1D) -0.40% Perubahan Harga (7D) -5.59%

Italian National Football Team Fan Token (ITA) harga masa nyata ialah $0.329129. Sepanjang 24 jam yang lalu, ITA didagangkan antara $ 0.327796 rendah dan $ 0.337762 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ITA sepanjang masa ialah $ 4.78, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.243088.

Dari segi prestasi jangka pendek, ITA telah berubah sebanyak -0.45% sejak sejam yang lalu, -0.40% dalam 24 jam dan -5.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Italian National Football Team Fan Token (ITA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.34M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.89M Bekalan Peredaran 10.13M Jumlah Bekalan 29,985,000.0

Had Pasaran semasa Italian National Football Team Fan Token ialah $ 3.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ITA ialah 10.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 29985000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.89M.