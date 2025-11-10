ItForTheBiscuit Harga Hari Ini

Harga langsung ItForTheBiscuit (RISK) hari ini ialah --, dengan 7.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RISK kepada USD penukaran adalah -- setiap RISK.

ItForTheBiscuit kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 75,630, dengan bekalan edaran sebanyak 920.28M RISK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RISK didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00139508, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RISK dipindahkan +1.58% dalam sejam terakhir dan -13.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ItForTheBiscuit (RISK) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa ItForTheBiscuit ialah $ 75.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RISK ialah 920.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 920284704.547112. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.63K.