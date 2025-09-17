ITO ($ITO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.52% Perubahan Harga (1D) -1.19% Perubahan Harga (7D) +1.87% Perubahan Harga (7D) +1.87%

ITO ($ITO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $ITO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $ITO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $ITO telah berubah sebanyak +0.52% sejak sejam yang lalu, -1.19% dalam 24 jam dan +1.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ITO ($ITO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 127.10K$ 127.10K $ 127.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 127.10K$ 127.10K $ 127.10K Bekalan Peredaran 409.17B 409.17B 409.17B Jumlah Bekalan 409,174,758,407.4285 409,174,758,407.4285 409,174,758,407.4285

Had Pasaran semasa ITO ialah $ 127.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $ITO ialah 409.17B, dengan jumlah bekalan sebanyak 409174758407.4285. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 127.10K.