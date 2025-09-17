ItronixAI (ITXS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00001654 24J Tinggi $ 0.00001709 Sepanjang Masa $ 0.0014656 Harga Terendah $ 0.0000094 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) -1.07% Perubahan Harga (7D) +7.29%

ItronixAI (ITXS) harga masa nyata ialah $0.00001668. Sepanjang 24 jam yang lalu, ITXS didagangkan antara $ 0.00001654 rendah dan $ 0.00001709 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ITXS sepanjang masa ialah $ 0.0014656, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000094.

Dari segi prestasi jangka pendek, ITXS telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -1.07% dalam 24 jam dan +7.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ItronixAI (ITXS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.67K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.67K Bekalan Peredaran 999.82M Jumlah Bekalan 999,821,084.2628686

Had Pasaran semasa ItronixAI ialah $ 16.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ITXS ialah 999.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999821084.2628686. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.67K.