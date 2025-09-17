ItsAI (SN32) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.858534 24J Tinggi $ 0.884466 Sepanjang Masa $ 1.79 Harga Terendah $ 0.828297 Perubahan Harga (1J) +0.39% Perubahan Harga (1D) +1.10% Perubahan Harga (7D) -4.37%

ItsAI (SN32) harga masa nyata ialah $0.879439. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN32 didagangkan antara $ 0.858534 rendah dan $ 0.884466 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN32 sepanjang masa ialah $ 1.79, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.828297.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN32 telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, +1.10% dalam 24 jam dan -4.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ItsAI (SN32) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.33M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.33M Bekalan Peredaran 2.65M Jumlah Bekalan 2,651,781.685992962

Had Pasaran semasa ItsAI ialah $ 2.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN32 ialah 2.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2651781.685992962. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.33M.