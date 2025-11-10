BursaDEX+
Harga Itty Bitty langsung hari ini ialah 0.0000851 USD.ITTY modal pasaran ialah 84,968 USD. Jejaki masa nyata ITTY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Itty Bitty Harga Hari Ini

Harga langsung Itty Bitty (ITTY) hari ini ialah $ 0.0000851, dengan 10.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ITTY kepada USD penukaran adalah $ 0.0000851 setiap ITTY.

Itty Bitty kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 84,968, dengan bekalan edaran sebanyak 999.87M ITTY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ITTY didagangkan antara $ 0.00007489 (rendah) dan $ 0.00008504 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00045914, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005425.

Dalam prestasi jangka pendek, ITTY dipindahkan +1.93% dalam sejam terakhir dan -14.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Itty Bitty (ITTY) Maklumat Pasaran

-14.82%

Ramalan Harga untuk Itty Bitty

Apakah itu Itty Bitty (ITTY)

Itty Bitty is the tiniest meme coin on Solana, created to embrace the power of being small in a big world. It’s not about serious utility—it’s about laughter, vibes, and tiny wins with huge potential. From his ridiculously small hands to his massive ambition, Itty Bitty has charmed his way into the hearts of degens. The project thrives on fun, social engagement, and creative storytelling, with a clear meme identity that fuels its organic growth. Itty Bitty is here to prove that even the smallest tokens can dream big.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Itty Bitty

Berapakah nilai 1 Itty Bitty pada tahun 2030?
Jika Itty Bitty berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Itty Bitty berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:05:06 (UTC+8)

Itty Bitty (ITTY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Itty Bitty

