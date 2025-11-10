Itty Bitty Harga Hari Ini

Harga langsung Itty Bitty (ITTY) hari ini ialah $ 0.0000851, dengan 10.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ITTY kepada USD penukaran adalah $ 0.0000851 setiap ITTY.

Itty Bitty kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 84,968, dengan bekalan edaran sebanyak 999.87M ITTY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ITTY didagangkan antara $ 0.00007489 (rendah) dan $ 0.00008504 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00045914, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005425.

Dalam prestasi jangka pendek, ITTY dipindahkan +1.93% dalam sejam terakhir dan -14.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Itty Bitty (ITTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 84.97K$ 84.97K $ 84.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 84.97K$ 84.97K $ 84.97K Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,871,446.660046 999,871,446.660046 999,871,446.660046

Had Pasaran semasa Itty Bitty ialah $ 84.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ITTY ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999871446.660046. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 84.97K.