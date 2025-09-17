ivault (IVT) Maklumat Harga (USD)

ivault (IVT) harga masa nyata ialah $0.02212451. Sepanjang 24 jam yang lalu, IVT didagangkan antara $ 0.02199233 rendah dan $ 0.02229017 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IVT sepanjang masa ialah $ 0.063788, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01185343.

Dari segi prestasi jangka pendek, IVT telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, -0.70% dalam 24 jam dan -2.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa ivault ialah $ 3.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IVT ialah 162.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.50M.