ivault Logo

ivault Harga (IVT)

Tidak tersenarai

1 IVT ke USD Harga Langsung:

$0.02212451
-0.70%1D
mexc
USD
ivault (IVT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:22:23 (UTC+8)

ivault (IVT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02199233
24J Rendah
$ 0.02229017
24J Tinggi

$ 0.02199233
$ 0.02229017
$ 0.063788
$ 0.01185343
+0.10%

-0.70%

-2.57%

-2.57%

ivault (IVT) harga masa nyata ialah $0.02212451. Sepanjang 24 jam yang lalu, IVT didagangkan antara $ 0.02199233 rendah dan $ 0.02229017 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IVT sepanjang masa ialah $ 0.063788, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01185343.

Dari segi prestasi jangka pendek, IVT telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, -0.70% dalam 24 jam dan -2.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ivault (IVT) Maklumat Pasaran

$ 3.60M
--
$ 26.50M
162.89M
1,200,000,000.0
Had Pasaran semasa ivault ialah $ 3.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IVT ialah 162.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.50M.

ivault (IVT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ivault kepada USD adalah $ -0.00015676773412313.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ivault kepada USD adalah $ +0.0055670090.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ivault kepada USD adalah $ +0.0081949782.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ivault kepada USD adalah $ +0.008691096197132524.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00015676773412313-0.70%
30 Hari$ +0.0055670090+25.16%
60 Hari$ +0.0081949782+37.04%
90 Hari$ +0.008691096197132524+64.70%

Apakah itu ivault (IVT)

The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.

ivault (IVT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

ivault Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ivault (IVT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ivault (IVT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ivault.

Semak ivault ramalan harga sekarang!

IVT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ivault (IVT)

Memahami tokenomik ivault (IVT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IVT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ivault (IVT)

Berapakah nilai ivault (IVT) hari ini?
Harga langsung IVT dalam USD ialah 0.02212451 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IVT ke USD?
Harga semasa IVT ke USD ialah $ 0.02212451. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ivault?
Had pasaran untuk IVT ialah $ 3.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IVT?
Bekalan edaran IVT ialah 162.89M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IVT?
IVT mencapai harga ATH sebanyak 0.063788 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IVT?
IVT melihat harga ATL sebanyak 0.01185343 USD.
Berapakah jumlah dagangan IVT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IVTialah -- USD.
Adakah IVT akan naik lebih tinggi tahun ini?
IVT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IVTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.