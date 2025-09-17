IVY (IVY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0069666$ 0.0069666 $ 0.0069666 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.31% Perubahan Harga (1D) -93.85% Perubahan Harga (7D) -94.62% Perubahan Harga (7D) -94.62%

IVY (IVY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IVY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IVY sepanjang masa ialah $ 0.0069666, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IVY telah berubah sebanyak -1.31% sejak sejam yang lalu, -93.85% dalam 24 jam dan -94.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IVY (IVY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.90K$ 22.90K $ 22.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.90K$ 22.90K $ 22.90K Bekalan Peredaran 980.00M 980.00M 980.00M Jumlah Bekalan 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Had Pasaran semasa IVY ialah $ 22.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IVY ialah 980.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 980000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.90K.