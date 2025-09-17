Lagi Mengenai IVY

IVY Harga (IVY)

1 IVY ke USD Harga Langsung:

Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
IVY (IVY) Carta Harga Langsung
IVY (IVY) Maklumat Harga (USD)

IVY (IVY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IVY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IVY sepanjang masa ialah $ 0.0069666, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IVY telah berubah sebanyak -1.31% sejak sejam yang lalu, -93.85% dalam 24 jam dan -94.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IVY (IVY) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa IVY ialah $ 22.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IVY ialah 980.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 980000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.90K.

IVY (IVY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga IVY kepada USD adalah $ -0.000357160269868684.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga IVY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga IVY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga IVY kepada USD adalah $ 0.

Apakah itu IVY (IVY)

IVY is a meme cryptocurrency built on the Hedera Hashgraph network. It leverages the fast, secure, and scalable features of Hedera's consensus algorithm to provide a fun and community-driven token. IVY aims to engage users with its lighthearted and playful nature while offering low transaction costs and rapid processing times, characteristic of the Hedera ecosystem. IVY, as a meme cryptocurrency on the Hedera Hashgraph network, primarily serves as a form of entertainment and community engagement within the cryptocurrency ecosystem. Being a token based on meme culture, its purpose is not necessarily tied to serious financial applications but to foster interaction and participation among its user base.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Berapakah nilai IVY (IVY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IVY (IVY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk IVY.

Semak IVY ramalan harga sekarang!

Memahami tokenomik IVY (IVY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IVY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IVY (IVY)

Berapakah nilai IVY (IVY) hari ini?
Harga langsung IVY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IVY ke USD?
Harga semasa IVY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran IVY?
Had pasaran untuk IVY ialah $ 22.90K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IVY?
Bekalan edaran IVY ialah 980.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IVY?
IVY mencapai harga ATH sebanyak 0.0069666 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IVY?
IVY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan IVY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IVYialah -- USD.
Adakah IVY akan naik lebih tinggi tahun ini?
IVY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IVYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.