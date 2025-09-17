Apakah itu IXI (IXI)

Ixian is a peer to peer encrypted data streaming platform, which handles a high volume of micro transactions. About Ixian Platform and IxiCash As remote work and social distancing are becoming the new norm, more people are relying on streaming services for communication. Traditional services rely on expensive infrastructure to handle millions of new users and amount of data transferred. This infrastructure needs constant maintenance and upgrades but is only being used at full capacity at certain peaks. Ixian DLT - High throughput of micropayments with microfees Ixian was built to overcome these issues. By leveraging the user’s hardware we can improve reliability and enable users to monetize their hardware and bandwidth, depending on network needs. Ixian relies on its users to form a secure and efficient network with no downtime. Ixian S2 - Decentralized data streaming with incentives for node operators You can already download and use the first decentralized app that utilizes Ixian technology, it’s called Spixi and it is a secure next generation chat app, with no central authority which can access your personal data. Ixian is the kind of platform developers will want to use to build and monetize solutions that require scaling and secure data streaming capabilities. Services utilizing Ixian require smaller operating budgets and thus can be offered at competitive pricing. While paying less, users won’t need to worry about data leaks, privacy issues or censorship.

IXI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai IXI (IXI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IXI (IXI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk IXI.

Semak IXI ramalan harga sekarang!

IXI kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik IXI (IXI)

Memahami tokenomik IXI (IXI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IXI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IXI (IXI) Berapakah nilai IXI (IXI) hari ini? Harga langsung IXI dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IXI ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa IXI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran IXI? Had pasaran untuk IXI ialah $ 282.26K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IXI? Bekalan edaran IXI ialah 9.25B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IXI? IXI mencapai harga ATH sebanyak 0.0054149 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IXI? IXI melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan IXI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IXIialah -- USD . Adakah IXI akan naik lebih tinggi tahun ini? IXI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IXIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

IXI (IXI) Kemas Kini Industri Penting