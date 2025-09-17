IXI Harga (IXI)
IXI (IXI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, IXI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IXI sepanjang masa ialah $ 0.0054149, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, IXI telah berubah sebanyak -4.39% sejak sejam yang lalu, +8.87% dalam 24 jam dan -4.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa IXI ialah $ 282.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IXI ialah 9.25B, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 640.49K.
Pada hari ini, perubahan harga IXI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga IXI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga IXI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga IXI kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+8.87%
|30 Hari
|$ 0
|-0.25%
|60 Hari
|$ 0
|-0.32%
|90 Hari
|$ 0
|--
Ixian is a peer to peer encrypted data streaming platform, which handles a high volume of micro transactions. About Ixian Platform and IxiCash As remote work and social distancing are becoming the new norm, more people are relying on streaming services for communication. Traditional services rely on expensive infrastructure to handle millions of new users and amount of data transferred. This infrastructure needs constant maintenance and upgrades but is only being used at full capacity at certain peaks. Ixian DLT - High throughput of micropayments with microfees Ixian was built to overcome these issues. By leveraging the user’s hardware we can improve reliability and enable users to monetize their hardware and bandwidth, depending on network needs. Ixian relies on its users to form a secure and efficient network with no downtime. Ixian S2 - Decentralized data streaming with incentives for node operators You can already download and use the first decentralized app that utilizes Ixian technology, it’s called Spixi and it is a secure next generation chat app, with no central authority which can access your personal data. Ixian is the kind of platform developers will want to use to build and monetize solutions that require scaling and secure data streaming capabilities. Services utilizing Ixian require smaller operating budgets and thus can be offered at competitive pricing. While paying less, users won’t need to worry about data leaks, privacy issues or censorship.
