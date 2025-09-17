IXO (IXO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0085394 $ 0.0085394 $ 0.0085394 24J Rendah $ 0.00877777 $ 0.00877777 $ 0.00877777 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0085394$ 0.0085394 $ 0.0085394 24J Tinggi $ 0.00877777$ 0.00877777 $ 0.00877777 Sepanjang Masa $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Harga Terendah $ 0.00336803$ 0.00336803 $ 0.00336803 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) +1.69% Perubahan Harga (7D) -14.02% Perubahan Harga (7D) -14.02%

IXO (IXO) harga masa nyata ialah $0.00868359. Sepanjang 24 jam yang lalu, IXO didagangkan antara $ 0.0085394 rendah dan $ 0.00877777 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IXO sepanjang masa ialah $ 1.009, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00336803.

Dari segi prestasi jangka pendek, IXO telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +1.69% dalam 24 jam dan -14.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IXO (IXO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 752.35K$ 752.35K $ 752.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Bekalan Peredaran 86.64M 86.64M 86.64M Jumlah Bekalan 126,270,000.0 126,270,000.0 126,270,000.0

Had Pasaran semasa IXO ialah $ 752.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IXO ialah 86.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 126270000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.10M.