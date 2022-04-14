Tokenomik IXO (IXO)

Tokenomik IXO (IXO)

Lihat cerapan utama tentang IXO (IXO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

IXO (IXO) Maklumat

IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation.

Laman Web Rasmi:
https://www.ixo.world/
Kertas putih:
https://www.ixo.world/white-paper

IXO (IXO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk IXO (IXO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 756.66K
$ 756.66K$ 756.66K
Jumlah Bekalan:
$ 126.27M
$ 126.27M$ 126.27M
Bekalan Edaran:
$ 86.64M
$ 86.64M$ 86.64M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00336803
$ 0.00336803$ 0.00336803
Harga Semasa:
$ 0.00873239
$ 0.00873239$ 0.00873239

Tokenomik IXO (IXO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik IXO (IXO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token IXO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token IXO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik IXO, terokai IXO harga langsung token!

IXO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju IXO? Halaman ramalan harga IXO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.