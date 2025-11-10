IXORAPAD Harga Hari Ini

Harga langsung IXORAPAD (IXORA) hari ini ialah --, dengan 9.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IXORA kepada USD penukaran adalah -- setiap IXORA.

IXORAPAD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 93,465, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B IXORA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IXORA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00417957, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, IXORA dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan -4.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

IXORAPAD (IXORA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 93.47K$ 93.47K $ 93.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 467.33K$ 467.33K $ 467.33K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa IXORAPAD ialah $ 93.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IXORA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 467.33K.