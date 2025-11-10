Izzy Harga (IZZY)
Harga langsung Izzy (IZZY) hari ini ialah --, dengan 0.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IZZY kepada USD penukaran adalah -- setiap IZZY.
Izzy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 98,700, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B IZZY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IZZY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00001546, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dalam prestasi jangka pendek, IZZY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -8.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Izzy ialah $ 98.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IZZY ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.70K.
--
-0.16%
-8.70%
-8.70%
Pada hari ini, perubahan harga Izzy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Izzy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Izzy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Izzy kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.16%
|30 Hari
|$ 0
|-19.77%
|60 Hari
|$ 0
|-41.63%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Izzy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Izzy, the adorable Golden Retriever of Matt Furie, the renowned creator of the internet phenomenon Pepe the Frog, has officially made her debut on the Ethereum blockchain. Following in the groundbreaking footsteps of Pepe, Izzy is poised to make history in the crypto space, bringing with her a fresh wave of excitement and opportunity. Just as Pepe became a cultural and digital icon, Izzy’s arrival promises to capture the hearts of the community while offering unique features that set her apart from other projects.
Built with transparency and trust at its core, the Izzy token operates with a 0% tax model, ensuring that all transactions remain free of fees, a highly attractive feature for investors and traders. In addition to this, the liquidity of the Izzy token has been permanently burned, solidifying the commitment to long-term value and preventing any manipulation of the liquidity pool. This burn ensures that liquidity is locked forever, offering stability and security to investors. Furthermore, the contract has been renounced, meaning that no single entity has control over the contract, and it is entirely decentralized—a key aspect that aligns with the values of the broader cryptocurrency community.
Izzy’s journey on the Ethereum chain is more than just a playful homage to her famous predecessor, Pepe. It’s an opportunity for crypto enthusiasts to engage with a project that embraces community-driven growth, fairness, and innovation. Just as Pepe carved out a lasting legacy, Izzy is here to create her own unique impact in the world of decentralized finance and blockchain technology. With a solid foundation, a beloved backstory, and a strong commitment to transparency, Izzy is set to become the next sensation on the Ethereum network.
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.