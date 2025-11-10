Izzy Harga Hari Ini

Harga langsung Izzy (IZZY) hari ini ialah --, dengan 0.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IZZY kepada USD penukaran adalah -- setiap IZZY.

Izzy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 98,700, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B IZZY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IZZY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00001546, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, IZZY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -8.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Izzy (IZZY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 98.70K$ 98.70K $ 98.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 98.70K$ 98.70K $ 98.70K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Izzy ialah $ 98.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IZZY ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.70K.