Tokenomik J3FF by Virtuals (J3FF)

Lihat cerapan utama tentang J3FF by Virtuals (J3FF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

J3FF by Virtuals (J3FF) Maklumat

J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools.

Laman Web Rasmi:
https://app.virtuals.io/virtuals/15512

J3FF by Virtuals (J3FF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk J3FF by Virtuals (J3FF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 232.33K
$ 232.33K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 232.33K
$ 232.33K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01491712
$ 0.01491712
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00023206
$ 0.00023206

Tokenomik J3FF by Virtuals (J3FF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik J3FF by Virtuals (J3FF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token J3FF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token J3FF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik J3FF, terokai J3FF harga langsung token!

J3FF Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju J3FF? Halaman ramalan harga J3FF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.