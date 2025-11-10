Jack Potts by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Jack Potts by Virtuals (JACK) hari ini ialah --, dengan 3.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JACK kepada USD penukaran adalah -- setiap JACK.

Jack Potts by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 70,064, dengan bekalan edaran sebanyak 576.65M JACK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JACK didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, JACK dipindahkan +1.14% dalam sejam terakhir dan -19.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 70.06K$ 70.06K $ 70.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 121.50K$ 121.50K $ 121.50K Bekalan Peredaran 576.65M 576.65M 576.65M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Jack Potts by Virtuals ialah $ 70.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JACK ialah 576.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121.50K.