Harga Jack Potts by Virtuals langsung hari ini ialah 0 USD.JACK modal pasaran ialah 70,064 USD. Jejaki masa nyata JACK kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai JACK

Maklumat Harga JACK

Apakah JACK

Kertas putih JACK

Laman Web Rasmi JACK

Tokenomik JACK

Ramalan Harga JACK

Jack Potts by Virtuals Logo

Jack Potts by Virtuals Harga (JACK)

Tidak tersenarai

Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:05:20 (UTC+8)

Jack Potts by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Jack Potts by Virtuals (JACK) hari ini ialah --, dengan 3.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JACK kepada USD penukaran adalah -- setiap JACK.

Jack Potts by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 70,064, dengan bekalan edaran sebanyak 576.65M JACK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JACK didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, JACK dipindahkan +1.14% dalam sejam terakhir dan -19.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Jack Potts by Virtuals ialah $ 70.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JACK ialah 576.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121.50K.

Jack Potts by Virtuals Sejarah Harga USD

Jack Potts by Virtuals (JACK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Jack Potts by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Jack Potts by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Jack Potts by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Jack Potts by Virtuals kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.19%
30 Hari$ 0+45.75%
60 Hari$ 0-34.22%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Jack Potts by Virtuals

Jack Potts by Virtuals (JACK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JACK pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Jack Potts by Virtuals (JACK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Jack Potts by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Jack Potts by Virtuals yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk JACK ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Jack Potts by Virtuals Ramalan Harga.

Apakah itu Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Jack Potts by Virtuals (JACK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

