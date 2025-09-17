Jackal Protocol (JKL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02618388 $ 0.02618388 $ 0.02618388 24J Rendah $ 0.02874445 $ 0.02874445 $ 0.02874445 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02618388$ 0.02618388 $ 0.02618388 24J Tinggi $ 0.02874445$ 0.02874445 $ 0.02874445 Sepanjang Masa $ 1.087$ 1.087 $ 1.087 Harga Terendah $ 0.02226129$ 0.02226129 $ 0.02226129 Perubahan Harga (1J) -0.42% Perubahan Harga (1D) -8.32% Perubahan Harga (7D) -13.35% Perubahan Harga (7D) -13.35%

Jackal Protocol (JKL) harga masa nyata ialah $0.02623886. Sepanjang 24 jam yang lalu, JKL didagangkan antara $ 0.02618388 rendah dan $ 0.02874445 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JKL sepanjang masa ialah $ 1.087, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02226129.

Dari segi prestasi jangka pendek, JKL telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -8.32% dalam 24 jam dan -13.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jackal Protocol (JKL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M Bekalan Peredaran 121.36M 121.36M 121.36M Jumlah Bekalan 170,599,464.895338 170,599,464.895338 170,599,464.895338

Had Pasaran semasa Jackal Protocol ialah $ 3.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JKL ialah 121.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 170599464.895338. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.49M.