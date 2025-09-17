Lagi Mengenai JKL

Maklumat Harga JKL

Laman Web Rasmi JKL

Tokenomik JKL

Ramalan Harga JKL

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Jackal Protocol Logo

Jackal Protocol Harga (JKL)

Tidak tersenarai

1 JKL ke USD Harga Langsung:

$0.02623886
$0.02623886$0.02623886
-8.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Jackal Protocol (JKL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:47:33 (UTC+8)

Jackal Protocol (JKL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02618388
$ 0.02618388$ 0.02618388
24J Rendah
$ 0.02874445
$ 0.02874445$ 0.02874445
24J Tinggi

$ 0.02618388
$ 0.02618388$ 0.02618388

$ 0.02874445
$ 0.02874445$ 0.02874445

$ 1.087
$ 1.087$ 1.087

$ 0.02226129
$ 0.02226129$ 0.02226129

-0.42%

-8.32%

-13.35%

-13.35%

Jackal Protocol (JKL) harga masa nyata ialah $0.02623886. Sepanjang 24 jam yang lalu, JKL didagangkan antara $ 0.02618388 rendah dan $ 0.02874445 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JKL sepanjang masa ialah $ 1.087, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02226129.

Dari segi prestasi jangka pendek, JKL telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -8.32% dalam 24 jam dan -13.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jackal Protocol (JKL) Maklumat Pasaran

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

--
----

$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M

121.36M
121.36M 121.36M

170,599,464.895338
170,599,464.895338 170,599,464.895338

Had Pasaran semasa Jackal Protocol ialah $ 3.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JKL ialah 121.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 170599464.895338. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.49M.

Jackal Protocol (JKL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Jackal Protocol kepada USD adalah $ -0.00238257751239409.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Jackal Protocol kepada USD adalah $ -0.0105240498.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Jackal Protocol kepada USD adalah $ -0.0136628105.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Jackal Protocol kepada USD adalah $ -0.04373712283096619.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00238257751239409-8.32%
30 Hari$ -0.0105240498-40.10%
60 Hari$ -0.0136628105-52.07%
90 Hari$ -0.04373712283096619-62.50%

Apakah itu Jackal Protocol (JKL)

Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Jackal Protocol (JKL) Sumber

Laman Web Rasmi

Jackal Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Jackal Protocol (JKL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Jackal Protocol (JKL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jackal Protocol.

Semak Jackal Protocol ramalan harga sekarang!

JKL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Jackal Protocol (JKL)

Memahami tokenomik Jackal Protocol (JKL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JKL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Jackal Protocol (JKL)

Berapakah nilai Jackal Protocol (JKL) hari ini?
Harga langsung JKL dalam USD ialah 0.02623886 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JKL ke USD?
Harga semasa JKL ke USD ialah $ 0.02623886. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Jackal Protocol?
Had pasaran untuk JKL ialah $ 3.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JKL?
Bekalan edaran JKL ialah 121.36M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JKL?
JKL mencapai harga ATH sebanyak 1.087 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JKL?
JKL melihat harga ATL sebanyak 0.02226129 USD.
Berapakah jumlah dagangan JKL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JKLialah -- USD.
Adakah JKL akan naik lebih tinggi tahun ini?
JKL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JKLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:47:33 (UTC+8)

Jackal Protocol (JKL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.