jacky ($JACKY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00011461 $ 0.00011461 $ 0.00011461 24J Rendah $ 0.00011667 $ 0.00011667 $ 0.00011667 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00011461$ 0.00011461 $ 0.00011461 24J Tinggi $ 0.00011667$ 0.00011667 $ 0.00011667 Sepanjang Masa $ 0.00084879$ 0.00084879 $ 0.00084879 Harga Terendah $ 0.00004461$ 0.00004461 $ 0.00004461 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.06% Perubahan Harga (7D) +7.24% Perubahan Harga (7D) +7.24%

jacky ($JACKY) harga masa nyata ialah $0.00011483. Sepanjang 24 jam yang lalu, $JACKY didagangkan antara $ 0.00011461 rendah dan $ 0.00011667 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $JACKY sepanjang masa ialah $ 0.00084879, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004461.

Dari segi prestasi jangka pendek, $JACKY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +7.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

jacky ($JACKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.76K$ 88.76K $ 88.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.76K$ 88.76K $ 88.76K Bekalan Peredaran 772.99M 772.99M 772.99M Jumlah Bekalan 772,985,845.1337279 772,985,845.1337279 772,985,845.1337279

Had Pasaran semasa jacky ialah $ 88.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $JACKY ialah 772.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 772985845.1337279. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.76K.