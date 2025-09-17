JailbreakMe (JAIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.02742421 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.46% Perubahan Harga (1D) +0.29% Perubahan Harga (7D) +7.81%

JailbreakMe (JAIL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JAIL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JAIL sepanjang masa ialah $ 0.02742421, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JAIL telah berubah sebanyak +0.46% sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan +7.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JailbreakMe (JAIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 159.72K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 159.72K Bekalan Peredaran 999.88M Jumlah Bekalan 999,876,171.694003

Had Pasaran semasa JailbreakMe ialah $ 159.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JAIL ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999876171.694003. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 159.72K.