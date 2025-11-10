Jakpot Games Harga Hari Ini

Harga langsung Jakpot Games (JAKPOT) hari ini ialah --, dengan 6.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JAKPOT kepada USD penukaran adalah -- setiap JAKPOT.

Jakpot Games kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 34,937, dengan bekalan edaran sebanyak 987.01M JAKPOT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JAKPOT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00464997, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, JAKPOT dipindahkan +0.23% dalam sejam terakhir dan -40.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Jakpot Games (JAKPOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.94K$ 34.94K $ 34.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.94K$ 34.94K $ 34.94K Bekalan Peredaran 987.01M 987.01M 987.01M Jumlah Bekalan 987,014,572.562531 987,014,572.562531 987,014,572.562531

Had Pasaran semasa Jakpot Games ialah $ 34.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JAKPOT ialah 987.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 987014572.562531. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.94K.