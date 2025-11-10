Jambo Harga Hari Ini

Harga langsung Jambo (J) hari ini ialah $ 0.04193138, dengan 2.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa J kepada USD penukaran adalah $ 0.04193138 setiap J.

Jambo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,751,224, dengan bekalan edaran sebanyak 161.01M J. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, J didagangkan antara $ 0.0403653 (rendah) dan $ 0.050705 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.910484, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03542422.

Dalam prestasi jangka pendek, J dipindahkan -0.56% dalam sejam terakhir dan -12.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Jambo (J) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.75M$ 6.75M $ 6.75M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.93M$ 41.93M $ 41.93M Bekalan Peredaran 161.01M 161.01M 161.01M Jumlah Bekalan 999,999,733.9698116 999,999,733.9698116 999,999,733.9698116

Had Pasaran semasa Jambo ialah $ 6.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran J ialah 161.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999733.9698116. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.93M.