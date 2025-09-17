Janet (JANET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01619013$ 0.01619013 $ 0.01619013 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -1.94% Perubahan Harga (7D) +3.91% Perubahan Harga (7D) +3.91%

Janet (JANET) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JANET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JANET sepanjang masa ialah $ 0.01619013, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JANET telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -1.94% dalam 24 jam dan +3.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Janet (JANET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 103.22K$ 103.22K $ 103.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 103.22K$ 103.22K $ 103.22K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Janet ialah $ 103.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JANET ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 103.22K.