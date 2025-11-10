Janitor Harga Hari Ini

Harga langsung Janitor (JANITOR) hari ini ialah $ 0.00050863, dengan 0.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JANITOR kepada USD penukaran adalah $ 0.00050863 setiap JANITOR.

Janitor kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 458,408, dengan bekalan edaran sebanyak 900.00M JANITOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JANITOR didagangkan antara $ 0.00047701 (rendah) dan $ 0.00054793 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01646713, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00045768.

Dalam prestasi jangka pendek, JANITOR dipindahkan +1.06% dalam sejam terakhir dan -20.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Janitor (JANITOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 458.41K$ 458.41K $ 458.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 509.34K$ 509.34K $ 509.34K Bekalan Peredaran 900.00M 900.00M 900.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Janitor ialah $ 458.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JANITOR ialah 900.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 509.34K.