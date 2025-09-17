Jarvis (JARVIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03028204 $ 0.03028204 $ 0.03028204 24J Rendah $ 0.03109372 $ 0.03109372 $ 0.03109372 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03028204$ 0.03028204 $ 0.03028204 24J Tinggi $ 0.03109372$ 0.03109372 $ 0.03109372 Sepanjang Masa $ 0.120785$ 0.120785 $ 0.120785 Harga Terendah $ 0.01617041$ 0.01617041 $ 0.01617041 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.17% Perubahan Harga (7D) +5.01% Perubahan Harga (7D) +5.01%

Jarvis (JARVIS) harga masa nyata ialah $0.03094311. Sepanjang 24 jam yang lalu, JARVIS didagangkan antara $ 0.03028204 rendah dan $ 0.03109372 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JARVIS sepanjang masa ialah $ 0.120785, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01617041.

Dari segi prestasi jangka pendek, JARVIS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan +5.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jarvis (JARVIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Bekalan Peredaran 42.00M 42.00M 42.00M Jumlah Bekalan 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Had Pasaran semasa Jarvis ialah $ 1.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JARVIS ialah 42.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 42000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.30M.