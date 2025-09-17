Jason Derulo (JASON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03535784 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.23% Perubahan Harga (1D) +1.66% Perubahan Harga (7D) +6.24%

Jason Derulo (JASON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JASON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JASON sepanjang masa ialah $ 0.03535784, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JASON telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, +1.66% dalam 24 jam dan +6.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jason Derulo (JASON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 123.06K$ 123.06K $ 123.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 123.06K$ 123.06K $ 123.06K Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,874,071.179329 999,874,071.179329 999,874,071.179329

Had Pasaran semasa Jason Derulo ialah $ 123.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JASON ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999874071.179329. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 123.06K.